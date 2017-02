Simplifier votre migration vers le nuage de Microsoft

Published: February 21st, 2017 By: IT World Canada Staff

La technologie du nuage a fondamentalement changé la façon d’opérer et d’effectuer le travail des entreprises. Ceci les a encouragé à étreindre l’innovation et à donner un avantage concurrentiel. Cependant, le manque de ressources internes adéquates peut retenir certaines entreprises.

Le nuage offre aux entreprises une plus grande agilité et productivité – c’est largement reconnu aujourd’hui, dit Jason Mackay, directeur général de COMPAREX Canada. « Cependant, il y a plusieurs entreprises qui regardent le nuage et disent, Nous savons que ça nous aidera à long terme, mais qui a le temps de ralentir les opérations et de mettre cette solution en place?

Mackay appuie les bénéfices du nuage avec des statistiques puissantes : 86% des petites entreprises canadiennes utilisant le nuage disent que ceci a amélioré leurs processus d’affaires*; encore 82% des entreprises disent que l’utilisation de la technologie du nuage, que ce soit pour le stockage ou l’informatique, leur ont permis de faire des économies*.

Les bénéfices sont clairs, mais plusieurs entreprises aujourd’hui doivent encore s’assurer de maximiser leur investissement dans le nuage avant de migrer les charges de travail, ajouta Mackay.

On prévoit que le déploiement du nuage au Canada connaîtra une forte croissance dans les deux prochaines années, selon les dernières recherches d’IT World Canada, suggérant que l’utilisation du nuage peut grandir de 13 à 25 pourcent dans cette période de temps.

On s’attend à ce que l’utilisation du nuage double dans les 12 à 24 prochains mois, indique Jim Love, Directeur des systèmes d’information d’IT World Canada. « La migration vers le nuage aura un énorme impact sur la capacité des entreprises à entamer de nouvelles initiatives comme les grands volumes de données, l’amélioration du service à la clientèle et la transformation numérique.

L’amour provient surtout du potentiel pour générer des économies grâce au nuage en tant que moyen principal pour étreindre toute autre initiative.

Mackay est d’accord. Il suggère aussi qu’afin de donner aux entreprises un avantage concurrentiel, la TI doit se concentrer sur le développement de la croissance, du revenu et de la productivité — et ne pas s’enliser sur les détails nuancés concernant la gestion du nuage. Après tout, le nuage est sensé de libérer et de rendre la TI plus flexible, n’est-ce pas?

Voilà, dit-il, ce qui motive la solution complète du nuage « Cloud Complete » axée sur les petites et moyennes entreprises. Cloud Complete réduit le coût et la complexité de la migration vers le nuage de Microsoft, tout en offrant les programmes Office et la sécurité bien connus dans un forfait personnalisé.

Cloud Core, l’offre initiale, inclut la licence Office 365 Premium, une migration gratuite et le soutien à un frais d’utilisateur mensuel modique. La transition des licences volumineuses, pluriannuelles et sous forme d’engagement à des licences sous forme d’abonnement réduira les coûts et libèrera les ressources en TI pour se concentrer sur l’innovation, dit Mackay, mais ce qui est encore plus important, ceci garantira des coûts prévisibles. Ceci est extrêmement important pour les entreprises d’aujourd’hui, surtout en ce qui concerne l’infrastructure et les applications en nuage, ajouta-il.

Avec Cloud Complete, les entreprises reçoivent les services complets en migration au nuage des ingénieurs à COMPAREX qui ont migré plus de quatre millions d’utilisateurs. Les programmes de formation et d’adoption incluent un atelier interactif de trois semaines pour les utilisateurs finaux comprenant des astuces, des conseils et des recettes gagnantes pour garantir l’adoption complète et le rendement sur l’investissement rapide.

Ceci est une excellente introduction au nuage pour les entreprises et ceci les propulsera dans la bonne direction, » dit Mackay. Il rajouta que puisque « Cloud Complete élimine le fardeau et le risque unilatéraux de la migration au nuage, il ne reste plus qu’une question à se poser en tant qu’entreprise.

Qu’attendons-nous?